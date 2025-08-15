Nachschlag: Kinder an die Front
In Litauen sollen schon Kinder in modernstem Kriegshandwerk ausgebildet werden. Ab kommendem Herbst lernen sie, wie man Drohnen steuert, die dem bösen Russen im Falle eines Einmarschs den Garaus machen oder ihm zumindest die Laune verderben sollen. »Das ist konsequent und aus der Geschichte der baltischen Staaten nur zu verständlich«, schwelgte Schweden-Korrespondentin Sofie Donges in ihrem Deutschlandfunk-Kommentar, um womöglich noch vorhandene pazifistische Reflexe unter den Hörern zu kontern. Mal abgesehen davon, dass die litauische Strategie etwas Gutes hat, da die ferngesteuerten Flieger zumindest in der Kamikazeversion im Vergleich zu Düsenjets oder Hightechraketen günstig sind: Die Geschichte erinnert doch sehr an eine Äußerung des gewesenen US-Präsidenten Ronald Reagan, der mitten im Kalten Krieg Videospiele als gute Vorbereitung auf einen Job in der Luftwaffe pries. Vilnius ist offensichtlich schon eine Runde weiter und will Minderjährige gleich an der Front verheizen. (jt)
