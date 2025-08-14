SPD und Grüne gegen Reiches CCS-Gesetz
Berlin. Die von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) geplante unterirdische Speicherung von Kohlendioxid sollte nach Ansicht von SPD und Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag auf wenige Industriesparten begrenzt bleiben. Die CCS genannte Technologie dürfe »kein Freifahrtschein für fossile Energien sein«, sagte SPD-Klimapolitiker Jakob Blankenburg den Zeitungen des RND vom Mittwoch. Das Kabinett hatte vergangene Woche einen entsprechenden Gesetzentwurf beschlossen. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
»Viele gehen in den nächsten Jahren in Rente«vom 14.08.2025
-
Neue Strompreisdebattevom 14.08.2025
-
Krieg dem Antikriegvom 14.08.2025
-
Normalität in Deutschlandvom 14.08.2025
-
Nullrunde für Ärztevom 14.08.2025
-
Gesundheitssektor im Hitzestressvom 14.08.2025