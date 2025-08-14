Gegründet 1947 Donnerstag, 14. August 2025, Nr. 187
SPD und Grüne gegen Reiches CCS-Gesetz

Berlin. Die von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) geplante unterirdische Speicherung von Kohlendioxid sollte nach Ansicht von SPD und Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag auf wenige Industriesparten begrenzt bleiben. Die CCS genannte Technologie dürfe »kein Freifahrtschein für fossile Energien sein«, sagte SPD-Klimapolitiker Jakob Blankenburg den Zeitungen des RND vom Mittwoch. Das Kabinett hatte vergangene Woche einen entsprechenden Gesetzentwurf beschlossen. (AFP/jW)

