SPD und Grüne gegen Reiches CCS-Gesetz

Berlin. Die von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) geplante unterirdische Speicherung von Kohlendioxid sollte nach Ansicht von SPD und Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag auf wenige Industriesparten begrenzt bleiben. Die CCS genannte Technologie dürfe »kein Freifahrtschein für fossile Energien sein«, sagte SPD-Klimapolitiker Jakob Blankenburg den Zeitungen des RND vom Mittwoch. Das Kabinett hatte vergangene Woche einen entsprechenden Gesetzentwurf beschlossen. (AFP/jW)