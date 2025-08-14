Eon steigert mit Stromnetz Profit
Düsseldorf. Der Energiekonzern Eon hat mit Zuwächsen im Betrieb der Stromnetze seinen Gewinn im ersten Halbjahr gesteigert. Das bereinigte Ergebnis des Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sei um 13 Prozent auf 5,5 Milliarden Euro gestiegen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Das Geschäft mit den Stromnetzen habe seinen operativen Gewinn auf vier Milliarden Euro von zuvor 3,3 Milliarden Euro erhöht. Der Konzern konnte im Halbjahr seinen bereinigten Konzernüberschuss um zehn Prozent auf 1,9 Milliarden Euro verbessern. (Reuters/jW)
