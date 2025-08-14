Gegründet 1947 Donnerstag, 14. August 2025, Nr. 187
Deutsch-französisches Einkaufskartell geplant

Düsseldorf. Hiesige Einzelhandelsunternehmen um Rossmann, Globus und Netto gründen mit den französischen Handelsriesen Carrefour und Coopérative U ein neues Einkaufskartell. Damit wollen sie ihre Verhandlungsposition gegenüber Konsumgüterkonzernen stärken. Ihr Bündnis RTG International schließt sich mit den französischen Ketten zur sogenannten Einkaufsallianz Concordis zusammen, wie die beteiligten Organisationen am Mittwoch mitteilten. Concordis käme auf einen Außenumsatz von über 125 Milliarden Euro. Die Kartellämter in der BRD und Frankreich müssen die Pläne noch prüfen. (Reuters/jW)

