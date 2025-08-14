Waffenfund bei Razzia gegen »Reichsbürger«

Worms. Ermittler haben bei einem mutmaßlichen »Reichsbürger« in Rheinland-Pfalz mehrere Waffen entdeckt. In dem Einfamilienhaus des Mannes wurden zudem Gegenstände gefunden, die Sprengmittel sein könnten, wie die Polizei Worms am Mittwoch mitteilte. Zu der Durchsuchung kam es demnach am Mittwoch morgen in der Ortsgemeinde Kriegsfeld. Das Landeskriminalamt untersuchte und beschlagnahmte die Gegenstände für weitere Untersuchungen. Den Angaben zufolge bestand für Außenstehende keine Gefahr. (AFP/jW)