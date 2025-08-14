Gegründet 1947 Donnerstag, 14. August 2025, Nr. 187
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 14.08.2025, Seite 4 / Inland

Waffenfund bei Razzia gegen »Reichsbürger«

Worms. Ermittler haben bei einem mutmaßlichen »Reichsbürger« in Rheinland-Pfalz mehrere Waffen entdeckt. In dem Einfamilienhaus des Mannes wurden zudem Gegenstände gefunden, die Sprengmittel sein könnten, wie die Polizei Worms am Mittwoch mitteilte. Zu der Durchsuchung kam es demnach am Mittwoch morgen in der Ortsgemeinde Kriegsfeld. Das Landeskriminalamt untersuchte und beschlagnahmte die Gegenstände für weitere Untersuchungen. Den Angaben zufolge bestand für Außenstehende keine Gefahr. (AFP/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro