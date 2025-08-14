Castor-Transporte: Proteste in NRW geplant

Düsseldorf. Antiatomkraftinitiativen und der BUND in NRW haben sich im Fall möglicher Atommülltransporte nach Ahaus in einem Brandbrief an die Politik gewandt und weitere Proteste angekündigt. In einem Schreiben an Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD), Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und Landeswirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) forderten sie »Last-Minute-Gespräche«. Die SPD-Opposition im Landtag hatte zuvor mitgeteilt, dass sie in Kürze die Genehmigung für Castor-Transporte aus Jülich erwartet. Laut Initiative »Kein Atommüll in Ahaus« würden die Transporte in einer rechtlich völlig ungeklärten Situation stattfinden. (dpa/jW)