BRD: 200 Tonnen Hilfsgüter über Gaza abgeworfen
Berlin. Die Bundeswehr hat seit dem 1. August nur rund 200 Tonnen Hilfsgüter aus der Luft für die von der israelischen Regierung ausgehungerte Bevölkerung im besetzten Gazastreifen abgeworfen. Bis Dienstag waren es 386 Paletten mit etwas mehr als 192 Tonnen an Hilfsgütern, wie eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums am Mittwoch in Berlin sagte. Bislang fanden demnach 18 Flüge der Bundeswehr statt, weitere zwei waren für Mittwoch geplant. Der Einsatz dauere noch eine Woche an. Humanitäre Hilfsorganisationen werten das Abwerfen per Flugzeug als ineffizient und gefährlich. (AFP/jW)
