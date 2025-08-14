Gegründet 1947 Donnerstag, 14. August 2025, Nr. 187
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 14.08.2025, Seite 2 / Inland

BRD: 200 Tonnen Hilfsgüter über Gaza abgeworfen

Berlin. Die Bundeswehr hat seit dem 1. August nur rund 200 Tonnen Hilfsgüter aus der Luft für die von der israelischen Regierung ausgehungerte Bevölkerung im besetzten Gazastreifen abgeworfen. Bis Dienstag waren es 386 Paletten mit etwas mehr als 192 Tonnen an Hilfsgütern, wie eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums am Mittwoch in Berlin sagte. Bislang fanden demnach 18 Flüge der Bundeswehr statt, weitere zwei waren für Mittwoch geplant. Der Einsatz dauere noch eine Woche an. Humanitäre Hilfsorganisationen werten das Abwerfen per Flugzeug als ineffizient und gefährlich. (AFP/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro