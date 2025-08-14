Gegründet 1947 Donnerstag, 14. August 2025, Nr. 187
Aus: Ausgabe vom 14.08.2025, Seite 2 / Inland

Schweiz: Streit um Kosten für F-35-Kampfjets

Bern. Die USA wollen der Schweiz vertraglich zugesicherte Fixkosten für bestellte Kampfjets nach Angaben der Schweizer Regierung nicht einhalten, berichtete diese am Mittwoch. Sie wolle dennoch an der Beschaffung des F 35A festhalten. Die Schweiz hatte 2022 insgesamt 36 der Kampfflugzeuge zum Festpreis von rund s^echs Milliarden Franken (6,4 Milliarden Euro) bestellt. Die zuständige US-Behörde bezeichnete dies aber später als Missverständnis. Sie teilte Ende Juni mit, die Kosten dürften zwischen 650 Millionen und 1,3 Milliarden Franken (insgesamt rund 1,4 Milliarden Euro) höher liegen. (dpa/jW)

