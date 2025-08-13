Staatsfonds baut Israel-Anteile ab

Arendal. Der norwegische Staatsfonds will weitere israelische Firmenanteile abstoßen. Dies kündigte der Chef des mit zwei Billionen Dollar weltgrößten Staatsfonds, Nicolai Tangen, am Dienstag an. Zuletzt hat er sich bereits von Anteilen von elf der insgesamt 61 israelischen Firmen getrennt. Finanzminister Jens Stoltenberg erklärte, der Staatsfonds dürfe nicht in Unternehmen investieren, die sich an der Besetzung des Westjordanlandes und dem Gazakrieg beteiligten. (Reuters/jW)