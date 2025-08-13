»Totaler« Stromausfall durch Hitze im Irak

Bagdad. Wegen eines »Rekordanstiegs der Temperaturen« ist es im Irak nach Angaben der örtlichen Behörden zu einem landesweiten Stromausfall gekommen. Das Stromnetz habe nach dem Abschalten zweier Hochspannungsleitungen einen »totalen Ausfall« erlitten, erklärte das irakische Elektrizitätsministerium am Montag. Ein weiterer Grund sei der Anstieg des Stromverbrauchs besonders in den zentralen Provinzen Karbala und Babil, in die diese Woche Millionen gläubige Schiiten pilgern. (AFP/jW)