Gegründet 1947 Dienstag, 12. August 2025, Nr. 185
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 12.08.2025, Seite 7 / Ausland

London verschärft Abschiebepraxis

London. Großbritannien schiebt Menschen aus 15 weiteren Staaten bereits nach erstinstanzlichen Urteilen ab. Das »Deport now, appeal later« (Jetzt abschieben, später widersprechen) genannte Vorgehen werde unter anderem bei Menschen aus Australien, Kanada, Indien, Indonesien, Malaysia, dem Libanon und einigen afrikanischen Ländern, etwa Kenia und Uganda, zum Einsatz kommen, teilte das britische Innenministerium am Sonntag mit. Es gilt nun für insgesamt 23 Staaten. (AFP/jW)

