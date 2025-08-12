Mali verhaftet Militärs und Soldaten

Bamako. In Mali sind in den vergangenen Tagen 36 Soldaten und Militärs verhaftet worden. Anonyme Quellen berichteten Reuters, dass auch hochrangige Beamte, darunter der General und ehemalige Gouverneur Abass Dembele, festgenommen worden seien. Ihnen wird demnach vorgeworfen, die Regierung destabilisiert zu haben. Bislang haben sich weder die Regierung noch das Militär zu den Verhaftungen geäußert. Im Juli hatten die Behörden die fünfjährige Amtszeit des Generals Assimi Goitas bestätigt, der 2020 geputscht hatte und 2021 zum Interimspräsidenten ernannt worden war. Die Verhaftungswelle lässt nun auf Spannungen innerhalb der Militärführung schließen. (Reuters/jW)