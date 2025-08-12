US-Präsident will Obdachlose vertreiben
Washington. US-Präsident Donald Trump hat die Verdrängung von Obdachlosen aus der Hauptstadt Washington angekündigt. »Die Obdachlosen müssen raus, sofort«, erklärte Trump am Sonntag über seinen Onlinedienst Truth Social. Den Obdachlosen würden demnach Unterkünfte zur Verfügung gestellt, »weit entfernt von der Hauptstadt«. Handle die Stadt nicht von sich aus, müsse sie unter Bundeskontrolle gestellt und dort die Nationalgarde eingesetzt werden, drohte Trump. In Washington halten sich viele Obdachlose tagsüber in unmittelbarer Nähe zum Weißen Haus auf. Seit der Coronakrise sind die Obdachlosenzahlen allerdings rückläufig. (AFP/jW)
