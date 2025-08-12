Gegründet 1947 Dienstag, 12. August 2025, Nr. 185
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 12.08.2025, Seite 7 / Ausland

Australien plant Anerkennung Palästinas

Canberra. Nach Frankreich und Kanada will auch Australien Palästina als Staat anerkennen. »Eine Zweistaatenlösung ist die beste Hoffnung der Menschheit, den Kreislauf der Gewalt im Nahen Osten zu durchbrechen und den Konflikt, das Leid und den Hunger in Gaza zu beenden«, sagte Premierminister Anthony Albanese am Sonntag vor Journalisten. Formell solle die Anerkennung demnach bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen im September verkündet werden. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro