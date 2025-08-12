Australien plant Anerkennung Palästinas

Canberra. Nach Frankreich und Kanada will auch Australien Palästina als Staat anerkennen. »Eine Zweistaatenlösung ist die beste Hoffnung der Menschheit, den Kreislauf der Gewalt im Nahen Osten zu durchbrechen und den Konflikt, das Leid und den Hunger in Gaza zu beenden«, sagte Premierminister Anthony Albanese am Sonntag vor Journalisten. Formell solle die Anerkennung demnach bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen im September verkündet werden. (dpa/jW)