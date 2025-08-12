Südkorea: Ehemaliger Justizminister begnadigt
Seoul. Das Justizministerium Südkoreas hat am Montag mitgeteilt, der südkoreanische Präsident Lee Jae Myung werde den ehemaligen Justizminister Cho Kuk begnadigen. Cho war 2019 nur 35 Tage nach seiner Ernennung zum Justizminister zurückgetreten, später wegen akademischen Betrugs inhaftiert und von öffentlichen Ämtern ausgeschlossen worden. Auch illegale Geschäfte hatte man ihm vorgeworfen. Künftig könnte er wieder politischen Einfluss gewinnen, zumal die regierende Demokratische Partei auf die Unterstützung kleinerer Parteien wie die von Cho gegründete Partei für den Wiederaufbau Koreas angewiesen ist. (Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Wahlbetrugvom 12.08.2025
-
Kurs Richtung Wahlfarcevom 12.08.2025
-
Hunger, Gewalt und Choleravom 12.08.2025
-
Caracas deckt Komplott aufvom 12.08.2025
-
Cheflobbyist vor Absetzungvom 12.08.2025
-
»Die Regierung Bukele ist diktatorisch«vom 12.08.2025