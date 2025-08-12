Saudi-Arabien: Deutlich mehr Hinrichtungen

Riad. In Saudi-Arabien werden deutlich mehr Menschen hingerichtet. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch berichtete am Montag von »einer beispiellosen Welle von Hinrichtungen ohne ordentliches Verfahren«. Mit 241 Hinrichtungen bis zum 5. August 2025 sei demnach ein neuer Negativrekord absehbar. Die Hinrichtung von Turki Al-Jasser, einem Journalisten, der Korruption innerhalb der saudischen Königsfamilie aufgedeckt hatte, lege nahe, dass die saudische Regierung die Todesstrafe zur Unterdrückung kritischer Öffentlichkeit einsetzt. (jW)