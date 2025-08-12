Saudi-Arabien: Deutlich mehr Hinrichtungen
Riad. In Saudi-Arabien werden deutlich mehr Menschen hingerichtet. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch berichtete am Montag von »einer beispiellosen Welle von Hinrichtungen ohne ordentliches Verfahren«. Mit 241 Hinrichtungen bis zum 5. August 2025 sei demnach ein neuer Negativrekord absehbar. Die Hinrichtung von Turki Al-Jasser, einem Journalisten, der Korruption innerhalb der saudischen Königsfamilie aufgedeckt hatte, lege nahe, dass die saudische Regierung die Todesstrafe zur Unterdrückung kritischer Öffentlichkeit einsetzt. (jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Wahlbetrugvom 12.08.2025
-
Kurs Richtung Wahlfarcevom 12.08.2025
-
Hunger, Gewalt und Choleravom 12.08.2025
-
Caracas deckt Komplott aufvom 12.08.2025
-
Cheflobbyist vor Absetzungvom 12.08.2025
-
»Die Regierung Bukele ist diktatorisch«vom 12.08.2025