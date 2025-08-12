Gegründet 1947 Dienstag, 12. August 2025, Nr. 185
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 12.08.2025, Seite 6 / Ausland

Saudi-Arabien: Deutlich mehr Hinrichtungen

Riad. In Saudi-Arabien werden deutlich mehr Menschen hingerichtet. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch berichtete am Montag von »einer beispiellosen Welle von Hinrichtungen ohne ordentliches Verfahren«. Mit 241 Hinrichtungen bis zum 5. August 2025 sei demnach ein neuer Negativrekord absehbar. Die Hinrichtung von Turki Al-Jasser, einem Journalisten, der Korruption innerhalb der saudischen Königsfamilie aufgedeckt hatte, lege nahe, dass die saudische Regierung die Todesstrafe zur Unterdrückung kritischer Öffentlichkeit einsetzt. (jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro