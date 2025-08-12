Gegründet 1947 Dienstag, 12. August 2025, Nr. 185
Aus: Ausgabe vom 12.08.2025, Seite 6 / Ausland

Iran: IAEA-Gespräche ohne Atomanlagenbesuch

Teheran. Der Iran kooperiert wieder offiziell mit der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA). Ein Vertreter der Organisation werde in Teheran empfangen, um über einen neuen »Kooperationsrahmen« zu sprechen, teilte der iranische Außenminister Abbas Araghtschi am Sonntag abend mit. Inspektionen und Besuche der iranischen Atomanlagen seien demnach nicht geplant. Iran hatte die Zusammenarbeit nach den Angriffen Israels und der USA auf das Land im Juni ausgesetzt, woraufhin IAEA-Inspekteure das Land verlassen hatten. (AFP/jW)

