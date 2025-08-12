Iran: IAEA-Gespräche ohne Atomanlagenbesuch
Teheran. Der Iran kooperiert wieder offiziell mit der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA). Ein Vertreter der Organisation werde in Teheran empfangen, um über einen neuen »Kooperationsrahmen« zu sprechen, teilte der iranische Außenminister Abbas Araghtschi am Sonntag abend mit. Inspektionen und Besuche der iranischen Atomanlagen seien demnach nicht geplant. Iran hatte die Zusammenarbeit nach den Angriffen Israels und der USA auf das Land im Juni ausgesetzt, woraufhin IAEA-Inspekteure das Land verlassen hatten. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Wahlbetrugvom 12.08.2025
-
Kurs Richtung Wahlfarcevom 12.08.2025
-
Hunger, Gewalt und Choleravom 12.08.2025
-
Caracas deckt Komplott aufvom 12.08.2025
-
Cheflobbyist vor Absetzungvom 12.08.2025
-
»Die Regierung Bukele ist diktatorisch«vom 12.08.2025