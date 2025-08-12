Nordkorea kritisiert Militärmanöver Südkoreas

Pjöngjang. Nordkorea hat die jährliche großangelegte Militärübung von Südkorea und den USA namens »Ulchi Freedom Shield«, die für Mitte August geplant ist, kritisiert. Im Falle einer Provokation werde man vom Recht auf »Selbstverteidigung« Gebrauch machen, warnte der nordkoreanische Verteidigungsminister No Kwang-chol am Montag. Derlei »militärische Provokationen« machten »die Haltung zur militärischen Konfrontation mit der Demokratischen Volksrepublik Korea deutlich«. Dadurch würde die Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel untergraben. (jW)