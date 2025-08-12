Ukraine: Russische Truppen gewinnen an Boden

Kiew. Nördlich der Stadt Pokrowsk sind russische Truppen am Wochenende erneut durch die ukrainische Front gebrochen und 13 Kilometer vorgerückt. Aufgrund akuten Personalmangels könne die Ukraine viele Kilometer neu ausgehobener Sperranlagen und weitverzweigter Bunkernetzwerke nicht bemannen, berichtete Bild am Montag mit Verweis auf übereinstimmende Berichte westlicher und russischer Militärbeobachter. Neu rekrutierte Soldaten würden demnach nicht mehr an die Front geschickt, sondern damit beauftragt, russische Truppen mit Drohnen und Artillerie aus der Ferne anzugreifen. Letztlich rücke die russische Armee aber immer weiter vor. Am Montag wurden der Ukraine durch die EU zudem weitere 1,6 Milliarden Euro Unterstützung zugesagt. Das Geld stamme aus Zinserträgen von beschlagnahmtem russischen Vermögen, hieß es. (dpa/jW)