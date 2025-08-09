Trump: Berater für Fed-Vorstand nominiert

Washington. US-Präsident Donald Trump hat seinen führenden Wirtschaftsberater Stephen Miran vorläufig für den Gouverneursrat der US-Zentralbank Federal Reserve (Fed) nominiert. Miran solle den vakanten Posten in dem siebenköpfigen Gremium bis zum 31. Januar übernehmen, schrieb Trump am Donnerstag (Ortszeit) in seinem Onlinedienst »Truth Social«. Er suche aber weiter nach einer dauerhaften Lösung. Mirans Ernennung bedarf der Zustimmung des Senats. Durch die Neubesetzung könnte die von Trump angestrebte Senkung des Leitzinses wahrscheinlicher werden. (AFP/jW)