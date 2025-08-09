Chinas Cosco will Hafendealeinstieg
Hongkong. Die chinesische Staatsreederei Cosco strebt der Financial Times zufolge einen Anteil von mindestens 20 bis 30 Prozent an einem Hafendeal mit dem Hongkonger Konzern CK Hutchison an. Der Deal im Umfang von 23 Milliarden US-Dollar beinhalte auch zwei Häfen am Panamakanal, wie das Blatt am Freitag berichtete. Insgesamt stellt CK Hutchison 43 Häfen zum Verkauf, die zunächst an ein Konsortium aus der US-Schattenbank Blackrock und der schweizerischen Reederei MSC gehen sollten. China hatte eine Überprüfung angekündigt und den Einstieg eines chinesischen Investors erwirkt. (jW)
