Gegründet 1947 Sa. / So., 09. / 10. August 2025, Nr. 183
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 09.08.2025, Seite 9 / Kapital & Arbeit

Deutscher Außenhandel: USA nur knapp vor China

Berlin. Die USA stehen auf der Rangliste der wichtigsten BRD-Handelspartner nur noch knapp vor China. Zwischen der Bundesrepublik und den Vereinigten Staaten wurden von Januar bis Juni Waren im Wert von 125 Milliarden Euro gehandelt, also Exporte und Importe addiert. Das geht aus vorläufigen Daten des Statistischen Bundesamtes hervor, die Reuters am Freitag vorlagen. Auf Platz zwei folgt die Volksrepublik mit rund 123 Milliarden Euro. Ein Jahr zuvor fiel der US-Vorsprung mit rund fünf Milliarden Euro noch mehr als doppelt so groß aus. (Reuters/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro