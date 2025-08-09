Deutscher Außenhandel: USA nur knapp vor China

Berlin. Die USA stehen auf der Rangliste der wichtigsten BRD-Handelspartner nur noch knapp vor China. Zwischen der Bundesrepublik und den Vereinigten Staaten wurden von Januar bis Juni Waren im Wert von 125 Milliarden Euro gehandelt, also Exporte und Importe addiert. Das geht aus vorläufigen Daten des Statistischen Bundesamtes hervor, die Reuters am Freitag vorlagen. Auf Platz zwei folgt die Volksrepublik mit rund 123 Milliarden Euro. Ein Jahr zuvor fiel der US-Vorsprung mit rund fünf Milliarden Euro noch mehr als doppelt so groß aus. (Reuters/jW)