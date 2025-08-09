Ifo: Firmen beklagen Auftragslage

München. Große Teile der deutschen Wirtschaft klagen weiter über zu wenige Aufträge. Mehr als einem Drittel der Unternehmen fehlen dem kapitalnahen Ifo-Institut zufolge feste Zusagen. Nach 37,3 Prozent im April sei der Anteil mit 36,7 Prozent im Juli nahezu unverändert geblieben, heißt es in einer Mitteilung vom Freitag. In der Industrie ist die Zahl erneut gestiegen – von 36,8 auf 38,3 Prozent. Besonders stark betroffen sind demnach der Automobilbau, wo der Anteil von gut 35 auf knapp 43 Prozent zunahm, sowie der Maschinenbau (46 Prozent) und die Hersteller von elektrischen Ausrüstungen (41 Prozent). (dpa/jW)