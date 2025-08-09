Institut: Beamte sollen 5,5 Jahre länger arbeiten
Sarstedt. Das Pestel-Institut hat eine längere Lebensarbeitszeit für Beamte vorgeschlagen. Um die Altersversorgung in Deutschland bezahlbarer und gerechter zu machen, müssten Beamte künftig fünfeinhalb Jahre länger arbeiten als andere Beschäftigte, teilte das Forschungsinstitut im niedersächsischen Sarstedt am Freitag mit. Es begründete das mit der »überdurchschnittlich langen Lebenserwartung« von Beamten. »Wenn wir über eine längere Lebensarbeitszeit reden, dann sollten vor allem die Menschen länger arbeiten, die eine höhere Lebenserwartung aufweisen«, heißt es in der Studie. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
