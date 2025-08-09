Tausende Kilometer Schäden auf Straßen und Schienen

Berlin. Fast 25.000 Kilometer Fahrbahn auf deutschen Fernstraßen haben nach Regierungsangaben Schäden. Wie das Verkehrsministerium am Freitag auf eine Frage der Linkspartei mitteilte, waren auf Bundesstraßen zuletzt 33 Prozent der Fahrstreifenkilometer reparaturbedürftig – insgesamt 13.600 Kilometer. Auf Autobahnen waren es 11.000 Kilometer oder rund 19 Prozent. Bei der Bahn standen 17.285 Kilometer Schienen und 1.156 Brücken zur Sanierung an. Laut dem Ministerium hat die Zahl der reparaturbedürftigen Schienenkilometer mit gleichbleibend 28 bis 29 Prozent des Bestands seit 2022 nur wenig abgenommen. (dpa/jW)