Gegründet 1947 Sa. / So., 09. / 10. August 2025, Nr. 183
Aus: Ausgabe vom 09.08.2025, Seite 2 / Inland

Schweizer Goldhändler besorgt über US-Zölle

Zürich. Erhöhte US-Zölle auf Goldimporte könnten die Schweiz empfindlich treffen. Der Chef des Edelmetallhersteller- und -händlerverbands erklärte am Freitag, »sehr besorgt« über Auswirkungen der zuletzt erhobenen 39prozentigen Zölle auf die Goldindustrie und den physischen Goldhandel mit den USA, »einem langjährigen und historischen Partner der Schweiz«, zu sein. Termingeschäfte mit Gold stiegen an der US-Börse Comex am Freitag auf ein Rekordhoch, berichtete die Financial Times. Demnach exportierte die Schweiz in zwölf Monaten seit Juni 2024 Gold im Wert von 61,5 Milliarden US-Dollar in die USA. (dpa/jW)

