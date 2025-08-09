Zollstreit: Indien stoppt Waffenkäufe aus USA
Neu-Delhi. In Indien regt sich wegen der hohen US-Zölle Widerstand. Mehreren Regierungsvertretern zufolge liegen geplante Rüstungskäufe des asiatischen Landes bei US-Konzernen auf Eis. Drei mit den Vorgängen vertraute Personen sagten Reuters am Freitag, es gehe dabei unter anderem um Waffen und Flugzeuge. Indiens Verteidigungsminister Rajnath Singh wollte zeitnah nach Washington reisen, um einige der Käufe bekanntzugeben. Diese Reise sei nun aber abgesagt worden, so zwei der Insider.
US-Präsident Donald Trump hatte zusätzliche Zölle in Höhe von 25 Prozent auf indische Waren angekündigt. Damit wären es dann insgesamt 50 Prozent – einer der höchsten Sätze der USA derzeit im weltweiten Handelskrieg. Begründet wird das mit dem Kauf von russischem Erdöl durch Indien. Die indische und die US-Regierung wollten sich auf Anfrage nicht äußern. (Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
Verbot von obenvom 09.08.2025
-
»Eckernförde wäre bevorzugtes Angriffsziel«vom 09.08.2025
-
Juniorpartner kommen Zweifelvom 09.08.2025
-
Umbau bei Thyssen-Kruppvom 09.08.2025
-
Adidas foult die Belegschaftvom 09.08.2025
-
»Man wollte mich mundtot machen und kriminalisieren«vom 09.08.2025