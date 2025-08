Venezuela: Verschleppte keine Kriminellen

Caracas. Gut zwei Wochen nach der Abschiebung von 252 Venezolanern aus den USA in ein »Antiterrorgefängnis« in El Salvador hat die Regierung in Caracas die Begründung Washingtons für die Aktion als »Lügen« zurückgewiesen. Keiner der betroffenen Männer sei Mitglied der kriminellen Organisation Tren de Aragua, sagte am Montag (Ortszeit) Innenminister Diosdado Cabello vor Journalisten. Nur bei 20 Abgeschobenen gebe es überhaupt eine Justizakte – und nur bei sieben von ihnen wegen »schwerer Vergehen«. Aber »niemand von ihnen steht in Verbindung mit Tren de Aragua«, betonte der Minister. (AFP/jW)