Mexiko: Leichname aus Massengrab identifiziert

Mexiko-Stadt. Die zerstückelten menschlichen Überreste, die vergangene Woche in einem Haus im mexikanischen Bundesstaat Guanajuato gefunden wurden, stammen von 32 Leichen, erklärte die Staatsanwaltschaft der Region am Montag (Ortszeit). Bislang konnten den Angaben zufolge 15 von ihnen identifiziert werden. Erst im Mai hatten Ermittler in einem verlassenen Haus in Irapuato 17 Leichen gefunden. Guanajuato ist der Bundesstaat mit den meisten Morden durch Bandengewalt. Insbesondere die Bande Santa Rosa de Lima und das Kartell Jalisco Nueva Generación bekriegen sich in der Region. (AFP/jW)