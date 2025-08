Brasilien: Hausarrest für Expräsidenten

Washington. Die US-Regierung hat Brasiliens Justiz wegen des Hausarrests für den faschistischen Expräsidenten Jair Bolsonaro am Dienstag vorgeworfen, die Opposition zum Schweigen bringen zu wollen. Gegen Bolsonaro läuft ein Prozess wegen Anzettelung eines Staatsstreichs. Ein Richter hatte den früheren Staatschef am Montag unter Hausarrest gestellt und dies mit Auflagenverstößen begründet. So habe Bolsonaro am Sonntag mit demonstrierenden Anhängern telefoniert, was ihm untersagt gewesen sei. (AFP/jW)