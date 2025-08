Libanon: Kabinett berät über Hisbollah

Beirut. Bei einem israelischen Angriff im Südlibanon ist nach libanesischen Behördenangaben am Dienstag erneut ein Mensch getötet worden. Lokalen Quellen zufolge soll es sich um ein Mitglied der Hisbollah gehandelt haben. Vier weitere Personen seien verletzt worden. In dem Zedernstaat wächst die Furcht vor einem weiteren Krieg mit Israel. Am Dienstag sollte das Kabinett über eine Entwaffnung der Hisbollah beraten. Doch angesichts regelmäßiger israelischer Bombardements trotz einer bestehenden Waffenruhe lehnt die an der Regierung beteiligte Organisation einen solchen Schritt ab. (dpa/jW)