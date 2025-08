US-Regierung leugnet Hungerstreik

Ochopee. Die Hilfsgruppe Florida Immigrant Coalition (Flic) wirft der Regierung von US-Präsident Donald Trump vor, einen Hungerstreik sogenannter Migranten in einer neuen Haftanstalt zu vertuschen. »Die Häftlinge sagen selbst, dass sie im Hungerstreik sind«, sagte Flic-Vertreter Thomas Kennedy am Montag (Ortszeit) der dpa. Schon mehrere Personen seien in Krankenhäuser eingeliefert worden. Mit dem Streik wollen die Inhaftierten gegen unerträgliche Haftbedingungen protestieren. Doch das Heimatschutzministerium weist bisher alle Berichte darüber als »Fake News« zurück. (dpa/jW)