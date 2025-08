Ermittlungen gegen Meloni eingestellt

Rom. Nach der Freilassung des wegen Kriegsverbrechen gesuchten libyschen Polizeichefs Osama Al-Masri Nadschim hat Italiens Justiz ihre Ermittlungen gegen Regierungschefin Giorgia Meloni eingestellt. Meloni schrieb am Montag abend online, das für Vergehen von Regierungsmitgliedern zuständige Gericht sei zu dem Schluss gekommen, dass sie nicht »im voraus« über die Vorgänge informiert gewesen sei. Sie sei deswegen nicht an der Entscheidung beteiligt gewesen, den Libyer mit einer Regierungsmaschine in seine Heimat »abzuschieben«, statt ihn an den Internationalen Strafgerichtshof auszuliefern. (AFP/jW)