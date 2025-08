Fraport: Kein Aufschwung für Luftfahrt

Frankfurt am Main. Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport rechnet mit einer verhaltenen Entwicklung der deutschen Luftfahrt. Weil die Bundesregierung weiterhin die Standortkosten nicht senke, rückten Wachstumsimpulse in weite Ferne, sagte Vorstandschef Stefan Schulte am Dienstag bei der Vorlage der Zahlen für das zweite Quartal. Für das laufende Jahr rechnet der Manager an Deutschlands größtem Airport weiterhin mit bis zu 64 Millionen Fluggästen, deutlich weniger als vor der Coronakrise. Auch an seiner Gewinnprognose hält er fest. Die im Ausland betriebenen Flughäfen der Fraport legen deutlich mehr zu als das hiesige Drehkreuz. (dpa/jW)