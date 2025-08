»Stuttgart 21«: Hohe Kosten für Deutsche Bahn

Mannheim/Stuttgart. Die Deutsche Bahn muss die milliardenschweren Mehrkosten des Bahnprojekts »Stuttgart 21« einer Gerichtsentscheidung zufolge alleine tragen, berichtete dpa am Dienstag. Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (VGH) in Mannheim lehnte den Antrag auf Zulassung der Berufung der Bahn gegen ein entsprechendes Urteil des Verwaltungsgerichts Stuttgart ab. Der VGH hatte im Mai vergangenen Jahres entschieden, die Bahn habe keinen Anspruch darauf, dass sich die Partner des Projektes an den Mehrkosten beteiligen. (dpa/jW)