Weniger Aufträge für deutschen Maschinenbau

Frankfurt am Main. Deutschlands Maschinen- und Anlagenbauer haben im Juni deutlich weniger neue Aufträge eingeworben. Trotz einer starken Nachfrage aus den Euro-Staaten war auch das gesamte zweite Quartal preisbereinigt um zwei Prozent rückläufig, wie der Branchenverband VDMA am Montag in Frankfurt am Main berichtete. Dank eines starken Auftakts blieb im ersten Halbjahr noch ein Miniwachstum der realen Auftragswerte um ein Prozent. (dpa/jW)