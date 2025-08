Apotheker fordern Erhöhung des Honorars

Berlin. Der Präsident der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA), Thomas Preis, hat angesichts zahlreicher Apothekenschließungen eine deutliche Erhöhung des Honorarfixbetrags pro Medikament gefordert. »Wir haben ausgerechnet, dass es ein Honorar von zwölf Euro braucht, um das auszugleichen, was uns seit einem Jahrzehnt nicht zugestanden wurde«, so Preis gegenüber Welt (Montagausgabe). Die im Koalitionsvertrag vereinbarte Erhöhung des Honorarfixbetrags pro verkauftem Medikament auf 9,50 Euro sei ein »kleiner Schritt in die richtige Richtung«. (AFP/jW)