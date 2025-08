Börsengang von Thyssen-Krupp-Marine

Düsseldorf. Thyssen-Krupp-Chef Miguel Lopez hat wenige Tage vor der außerordentlichen Hauptversammlung für den Börsengang der Marinesparte TKMS geworben. Der Auftragsbestand von TKMS sei seit Ende des vergangenen Geschäftsjahres um mehr als 50 Prozent gewachsen – auf aktuell mehr als 18 Milliarden Euro, sagte der Manager in dem am Montag vorab veröffentlichten Redetext für die außerordentliche Hauptversammlung am 8. August. Die Projekte lieferten über Jahre hinweg verlässliche Zahlungsströme. (Reuters/jW)