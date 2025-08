In der Bildmeldung auf Seite 2 der Montagausgabe unter der Überschrift »Queer« ist vom Christopher Street Day (CSD) in Prag die Rede. Auf dem Bild wird allerdings der CSD in Amsterdam gezeigt, der ebenfalls am Sonnabend, dem 2. August 2025, stattfand. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen. (jW)