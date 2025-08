Weiterer Brandsatz an Bahnstrecke gezündet

Düsseldorf. An einer der meistbefahrenen Strecken der Deutschen Bahn ist in Düsseldorf am Freitag ein weiterer Brandsatz gezündet worden. Er habe die gleiche Machart wie der am Donnerstag entdeckte, teilte die Polizei mit. Zuvor hatte die Bahn mitgeteilt, dass die Reparaturarbeiten an der Strecke länger dauern werden. Auf der Plattform »Indymedia« ist unterdessen ein »Bekennerschreiben« veröffentlicht worden. Die Echtheit werde geprüft, sagte ein Polizeisprecher. (dpa/jW)