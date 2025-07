Erneut Proteste gegen israelisches Kreuzfahrtschiff in Griechenland

Antonis Zouridakis/Eurokinissi/AP/dpa Propalästinensische Demonstranten am Dienstag bei der Abfahrt des israelischen Kreuzfahrtschiffes im Hafen von Agios Nikolaos

Kreta/Rhodos. Im Hafen der kretischen Stadt Agios Nikolaos haben sich am Dienstag Hunderte Demonstranten versammelt, um gegen ein israelisches Kreuzfahrtschiff zu protestieren, das dort anlegte. Die Bereitschaftspolizei setzte Tränengas gegen die Protestierer ein, wie der Sender ERTnews berichtete. Die Demonstranten skandierten »Befreiung für Gaza« und »Stoppt den Genozid«. Nach ihrer Ankunft auf der griechischen Insel stiegen die Touristen in Busse, um zu nahegelegenen Sehenswürdigkeiten zu fahren. Wie ERTnews weiter berichtete, flogen aus der Protestkundgebung Flaschen in Richtung der Fahrzeuge, es gab bislang drei Festnahmen. Es ist der dritte Vorfall dieser Art im Zusammenhang mit dem Kreuzfahrtschiff »Crown Iris« der israelischen Reederei Mano Maritime, das derzeit in der Ägäis kreuzt. Zuvor hatten am Hafen der Insel Rhodos Demonstranten bei der Ankunft des Schiffes protestiert.

Der Vorsitzende der griechischen Tourismusgewerkschaft, Grigoris Chotzoglou, klagte über eine zunehmende »Chaotisierung« des Tourismussektors in Griechenland. Bei den Protesten handele sich um ein organisiertes Vorgehen linker Kreise sowie kleiner Minderheiten und ihrer Ableger, die versuchten, sich durch vereinzelte Aktionen Gehör zu verschaffen, sagte er. Griechenland ist bei israelischen Touristen ein beliebtes Reiseziel. Allerdings wächst auch dort die Kritik am Vorgehen der israelischen Regierung im Gazastreifen. (dpa/jW)