Trump höhnt über Macron: »Was er sagt, spielt keine Rolle«

Ludovic Marin/POOL AFP/AP/dpa Auf ein Wort: Emmanuel Macron und Donald Trump beim Händedruck im Weißen Haus zu Washington (24.2.2025)

Washington. US-Präsident Donald Trump hat die Ankündigung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, Palästina als Staat anerkennen zu wollen, ins Lächerliche gezogen. Macron sei zwar in Ordnung, sagte Trump und schob nach: »Aber die gute Nachricht ist: Was er sagt, spielt keine Rolle.« Die Aussage von Frankreichs Präsidenten habe kein Gewicht. Macron hatte Donnerstag abend auf der Plattform X angekündigt, er werde im September vor der UN-Generalversammlung in New York die französische Anerkennung Palästinas als Staat verkünden. Unmittelbar danach hatten Vertreter der USA und Israels das Vorhaben verurteilt. (dpa/jW)