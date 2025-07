Gespräche zwischen Israel und Syrien

Paris. Vor dem Hintergrund der jüngsten Spannungen zwischen Syrien und Israel haben sich hochrangige Vertreter beider Länder nach Angaben aus syrischen Diplomatenkreisen diese Woche erneut zu Gesprächen getroffen. Bei dem jüngsten Treffen in Paris seien »eine Delegation des Außenministeriums und des allgemeinen Nachrichtendienstes mit der israelischen Seite« zusammengekommen, berichtete das syrische Staatsfernsehen am Sonnabend unter Berufung auf Diplomatenkreise. Dabei seien »die jüngsten Sicherheitsentwicklungen und Versuche zur Eindämmung der Eskalation im Süden Syriens« besprochen worden. Israel hatte sich zuletzt in den gewaltsamen Konflikt zwischen verschiedenen Minderheiten in der überwiegend von Drusen bewohnten südsyrischen Region Suweida eingemischt, nachdem bei Gefechten zwischen drusischen Kämpfern, sunnitischen Beduinen und Regierungstruppen mehr als 1.000 Menschen getötet worden waren. In der vergangenen Woche griff die israelische Armee sowohl in der Region Suweida als auch in der Hauptstadt Damaskus an. Israel sieht sich als Schutzmacht der Drusen. (AFP/jW)