Neun Tote nach Anschlag im Iran

Sahedan. Bei einem Anschlag im Südosten des Iran haben Angreifer nach Justizangaben mindestens sechs Menschen getötet. Auch drei der Angreifer starben, wie die staatliche Nachrichtenagentur Irna unter Berufung auf die iranischen Revolutionsgarden berichtete. Bei dem »Terroranschlag« auf ein Justizgebäude in der Stadt Sahedan in der Provinz Sistan-Belutschistan seien zudem mindestens 22 Menschen verletzt worden. Iranischen Medienberichten zufolge übernahm die Dschihadistengruppe Dschaisch Al-Adl die Verantwortung für den Angriff. Ihr gehören vor allem Angehörige der sunnitischen Minderheit der Belutschen an. (AFP/jW)