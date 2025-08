Guatemala will Bürger in US-Knast besuchen

Guatemala-Stadt. Guatemala hat einen Besuch von Regierungsvertretern in dem neuen US-Abschiebegefängnis »Alligator Alcatraz« angekündigt. Das Außenministerium teilte am Freitag (Ortszeit) mit, es habe die US-Behörden um die Erlaubnis gebeten, in der Haftanstalt im US-Bundesstaat Florida festgehaltene Staatsbürger zu treffen. Ziel sei es, die Identität der nach offiziellen Angaben 14 Gefangenen festzustellen und mehr über ihre Lage und die Haftbedingungen zu erfahren. Das im Everglades-Nationalpark errichtete »Alligator Alcatraz« ist mit Käfigen aus Metallzaun und Etagenbetten derzeit für tausend Inhaftierte ausgelegt. (AFP/jW)