Dutzende Menschen in Nigeria entführt

Lagos. Angreifer haben nach Angaben von Beobachtern ein Dorf in Nigeria gestürmt und Dutzende Menschen verschleppt. »Bewaffnete Banditen« seien in das Dorf Sabon Garin Damri im Bundesstaat Zamfara eingedrungen und hätten mehr als 50 Bewohner entführt, hieß es in einem Bericht, den AFP am Sonntag einsehen konnte. Im Juli waren 33 im Bundesstaat Zamfara verschleppte Dorfbewohner trotz Lösegeldzahlungen von ihren Geiselnehmern ermordet worden, drei entführte Babys starben in Gefangenschaft. Im Nordosten Nigerias sind auch die rivalisierenden dschihadistischen Milizen Boko Haram und der »Islamische Staat in Westafrika« (ISWAP) aktiv, Beobachtern zufolge arbeiten bewaffnete Gangs und Islamisten vermehrt zusammen. (AFP/jW)