Republik Srpska: Vučić stellt sich hinter Dodik

Belgrad. Der serbische Präsident Aleksandar Vučić will das Hafturteil gegen den Präsidenten der Republik Srpska nicht anerkennen. Er werde Milorad Dodik nicht festnehmen lassen, sollte ein Haftbefehl gegen ihn ausgestellt werden, sagte Vučić am Sonnabend. Ein Berufungsgericht hatte am Freitag Dodiks Verurteilung zu einer einjährigen Haftstrafe bestätigt und eine Berufung gegen das Urteil ausgeschlossen. Der Repräsentant der serbischen Minderheit in Bosnien hatte vor einem Jahr zwei Gesetze in Kraft gesetzt, die die Umsetzung von Entscheidungen des Hohen UN-Repräsentanten für Bosnien und Herzegowina, des früheren CSU-Ministers Christian Schmidt, untersagten. (AFP/jW)