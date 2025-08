Asylrazzien: Gericht weist Einspruch Washingtons ab

Los Angeles. In den USA hat ein Berufungsgericht am Freitag abend (Ortszeit) den Einspruch der Regierung gegen eine Gerichtsentscheidung von Juli zurückgewiesen. In dem Beschluss waren Festnahmen ohne hinreichenden Verdacht bei umstrittenen Razzien gegen mutmaßliche irreguläre Einwanderer im Bundesstaat Kalifornien untersagt worden. Bundesrichterin Maame Ewusi-Mensah Frimpong hatte sich in ihrer einstweiligen Verfügung auf die Verfassung berufen: Die Einwanderungsbehörde ICE dürfe keine Menschen allein aufgrund ihrer Ethnie, ihrer Sprache oder ihrer Arbeitsstelle festnehmen, verfügte die Richterin. (AFP/jW)