Marinemanöver von Russland und China

Beijing. Russland und China haben am Sonntag dreitägige gemeinsame Marinemanöver begonnen. Wie das Verteidigungsministerium in Beijing erklärte, begannen die Übungen unter dem englischen Namen »Joint Sea« vor der Küste der ostrussischen Hafenstadt Wladiwostok. Neben Seekampfmanövern seien auch Übungen zur U-Boot-Rettung, zu gemeinsamer U-Boot-Abwehr sowie zu Luftverteidigung und Raketenabwehr geplant. Im Anschluss würden russische und chinesische Schiffe Marinepatrouillen in »relevanten Gewässern« des Pazifik ausführen, fügte das Ministerium hinzu. Am Freitag hatte es bereits erklärt, Ziel der diesjährigen Manöver sei es, die »umfassende strategische Partnerschaft« mit Russland zu vertiefen.

Die gemeinsamen »Joint Sea«-Übungen starteten im Jahr 2012, im vergangenen Jahr fanden die Marinemanöver vor der chinesischen Südküste statt. (AFP/jW)