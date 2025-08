Pharmasparte: Bayer erhöht Gewinnprognose

Leverkusen. Der Chemie- und Pharmariese Bayer hat seine Umsatz- und Gewinnprognosen für das Gesamtjahr wegen guter Geschäfte in der Arzneisparte angehoben. Bayer geht nun von einem währungsbereinigten Umsatz zwischen 46 und 48 Milliarden Euro aus, nach zuvor 45 bis 47 Milliarden Euro. Der operative Gewinn soll den Angaben zufolge 9,7 bis 10,2 Milliarden Euro betragen (zuvor 9,5 bis zehn Milliarden Euro). Der Konzern hatte zuletzt angekündigt, bis zu 700 Stellen in Frankfurt am Main und Dormagen zu kürzen. (Reuters/jW